В Одесской области предотвращена ещё одна попытка перевезти за границу призывника

Оперативники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку за границу военнообязанного мужчины.
Как сообщает 6 сентября Госпогранслужба, 33-летний житель Херсонской области нашёл в Одессе через закрытый Telegram-канал услуги по избежанию призыва и беспрепятственного попадания в Молдову.
«В соответствии с полученными инструкциями мужчина прибыл в Одессу, где его встретила перевозчица на автомобиле. Впоследствии они планировали беспрепятственно проехать транзитный участок автодороги Одесса-Рени», — говорится в сообщении.
За такие «услуги» мужчина должен был оплатить 5000 долларов США организаторам поездки, находясь уже на территории сопредельного государства.
В настоящее время задержанные и транспортное средство переданы представителям Национальной полиции.
Одесса News информировала, как в июле 2023 года пограничники Белгород-Днестровского погранотряда и сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, который пытался использовать фиктивный брак для пересечения границы и уклонения от призыва на воинскую службу.
Фото: Госпогранслужба.
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