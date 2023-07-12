Мужчина призывного возраста заключил брак по расчёту с одесситкой с инвалидностью

Пограничники Белгород-Днестровского погранотряда и сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, который пытался использовать фиктивный брак для пересечения границы и уклонения от призыва на воинскую службу.

Об этом проинформировало Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению, 4 июля 32-летний житель одного из сёл Южненской общины Одесской области женился на 56-летней женщине из Одессы, имеющей инвалидность. В тот же день он попытался пересечь границу Украины с Молдовой в пункте пропуска «Староказачье».

«Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение об откровенности супругов. Разница в возрасте между молодожёнами была существенной. Женщина была старше мужчины более чем на 20 лет. А дата бракосочетания совпадала с днём «свадебного» путешествия за границу. Оказалось, что «искра» в отношениях между женихом и невестой проскочила только для пересечения границы», – рассказали в ГПСУ.

По информации пограничников, 32-летний мужчина воспользовался объявлением в интернете о возможности заключить фиктивный брак с женщиной, имеющей инвалидность. «Услуга» стоила ему 8 тыс. грн, — рассказали в ГПСУ.

«Влюблённые» оформили брак в Одессе и сразу направились к границе. Потенциальному беглецу за дополнительное вознаграждение даже нашли такси в пункт пропуска и предоставили «сиделку», которая должна была всё проконтролировать. Однако такие действия для всех участников противоправной схемы завершились неудачно, их передали представителям Национальной полиции», – добавили авторы релиза.

Согласно действующему законодательству Украины, граждане, чьи супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы, могут получить отсрочку от мобилизации «при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных, в соответствии с законом, их содержать».

Для справки. После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 2 мая – до 18 августа 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговорённых исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдёт только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

30 декабря 2022 года в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения в Украине незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли. С тех пор количество погибших возросло – 24 марта в ГПСУ сообщили, что только в Тисе с начала войны при попытке тайно покинуть Украину утонуло 15 человек.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года пограничники в Одесской области воспрепятствовали пересечению границы мужчиной призывного возраста, который притворился женщиной, чтобы покинуть Украину.

Фото: Госпогранслужба.

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