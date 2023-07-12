Украинцам с диабетом будут выдавать бесплатно тест-полоски для глюкометров

В Украине осенью начнут бесплатно выдавать тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови для больных сахарным диабетом инсулинозависимого типа.

Об этом проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения Украины.

«Государство будет компенсировать пациентам стоимость медицинских изделий по программе медицинских гарантий. На первом этапе реимбурсация (возмещение стоимости за счёт государственного бюджета) будет касаться тест-полосок для измерения сахара в крови у пациентов с заболеванием диабетом I типа», – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что речь идёт о 108 867 инсулинозависимых украинцах.

«Ожидается, что получить тест-полоски можно будет по назначению (рецепту врача) уже осенью. Врач, согласно категории пациента (дети, взрослые, беременные), будет определять количество полосок, необходимое пациенту в месяц», – объяснили в ведомстве.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года одна из одесских городских больниц получила гуманитарную помощь от немецких партнёров: реанимобиль скорой помощи, УЗИ-аппарат и другое медицинское оборудование.

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