Мэру на планёрку: детский оздоровительный лагерь или зона отчуждения в центре Одессы

Жуткие условия в одном из оздоровительных лагерей, который находится в оживлённом районе Одессы, описал и. о. начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Ревун.

Полицейский чиновник разместил на своей странице в Facebook фото, демонстрирующие полную антисанитарию, а также предметы, которых априори не должно быть в детском лагере — пивные бутылки, пустые пачки сигарет.

«На фото изображена не тюрьма и не зона отчуждения, а детский «оздоровительный» лагерь.

✅ Пиво, сигареты и дихлофос

✅ Сушка нижнего белья на грязном полу, вперемешку с мусором и носками

✅ Аварийный фасад, плиты которого грозят падением на головы, открытые розетки и т.п.

Чтобы долго не перечислять остальные элементы «оздоровительной» программы — просто смотрите фото», — написал Дмитрий Ревун.

Автор публикации призывает не спешить обвинять дирекцию лагеря в таком непотребстве.

«Родители несут ответственность за своих детей, поэтому изучение условий проживания детей — их обязанность», — написал Ревун.

Лагерь, судя по фото, необитаем, либо готовится к ремонту. Однако, это не так: «Это учреждение частного типа, работает, дети там есть, в некоторых помещениях нарушены санитарные нормы. Фото сделаны вчера, дети там есть, составлены протоколы», — резюмирует Ревун, не называя месторасположение лагеря, поскольку там ещё проводится работа.

Одесса News обещает отслеживать реакцию городских властей на данную публикацию.

Как сообщала Одесса News, специалисты Госпродпотребслужбы осуществляют санэпидрасследование для установления обстоятельств группового отравления детей в двух заведениях Одесской области — отеле Bugaz Sea View курорта Грибовка и в нефрологическом отделении областной детской больницы.

Фото: Facebook/Дмитрий Ревун

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