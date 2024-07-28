14-летняя одесситка, поднявшись на Говерлу, нуждалась в помощи спасателей

27 июля спасатели помогли юной жительнице Одессы 2010 года рождения, у которой ухудшилось самочувствие при спуске с горы Говерла, что на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что девочка была участником молодёжного лагеря, в котором отдыхали 120 человек.

Спускаясь с Говерлы, девочке стало плохо, она не могла продолжить путешествие, поэтому нуждалась в помощи спасателей.

«Горные спасатели прибыли к месту нахождения туристов, оказали ребёнку медицинскую помощь и в дальнейшем транспортировали на учебно-спортивную базу «Заросляк».

Спасатели в очередной раз напомнили об ответственном отношении к туристическим походам, планировать свой маршрут и не переоценивать свои физические возможности, а также иметь аптечку, воду и запас пищи.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Ивано-Франковской области/Facebook

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