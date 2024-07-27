Одесский оперный устраивает Гранд-концерт в честь открытия юбилейного сезона

4 августа в честь открытия юбилейного сезона Одесского театра оперы и балета состоится Гранд-концерт, аккумулирующий в себе яркие творческие силы театра: солистов оперы, хора и симфонического оркестра.
В этот вечер три дирижёра театра — три маэстро, три разных стиля и темперамента — за дирижёрским пультом Одесской оперы.
Будет представлена концертная программа «Оперные шедевры», в которой прозвучат самые популярные, любимые шедевры европейской и отечественной классической музыки.
Продолжительность концерта 2 часа 20 минут.
Приходите к 17 часам.
Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.
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