«Укрпочта» выпустила марку ко Дню медицинского работника, средства от продажи которой будут направлены на поддержку больниц в прифронтовых зонах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

«Невероятно радует, что общество понимает и ценит роль медработника в нашей жизни. Медики сегодня и всегда – на острие борьбы за человеческие жизни. Настоящие ангелы-хранители для каждого, кто нуждается в помощи. Приобрести почтовый выпуск можно с 26 июля в отделениях почтовой связи, а также в почтовом маркете. Все средства от продаж марок пойдут на помощь больницам, находящимся на прифронтовых территориях”, – написал Ляшко.

Серия марок называется “Героические профессии. Ангелы войны». Тираж – 100 000 экземпляров.

Министр добавил, что команда «Укрпочты» не впервые помогает медицинской системе. В частности, в партнёрстве с Минздравом «Укрпочта» реализовала проект по доставке лекарств на прифронтовых территориях, где усложнён доступ населения к аптекам.

Одесса News информировала, что ко Дню Конституции Украины в июне 2024 года АО «Укрпочта» выпустило новую марку, посвящённую добросовестным налогоплательщикам.

Фото: Ляшко/Facebook

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