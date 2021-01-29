Вакцинирование от COVID в Украине начнётся в феврале, за сутки умерли ещё 128 пациентов

В Украине по состоянию на 29 января лабораторно подтверждено 1 211 593 случая COVID-19, из них за сутки — 5 181, умерли 128 пациентов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«5 181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 29 января 2021 года. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников», — написал министр в своём ежеутреннем рапорте.

Отмечается, что за прошлые сутки госпитализированы 1 916 человек; выздоровели 11 310; проведено тестирований — 44 143 (в том числе методом ПЦР — 24 769, методом ИФА — 19 374).

За всё время пандемии в Украине заболели 1 211 593 человека; выздоровел 1 003 341 человек; летальных исходов — 22 479; проведено ПЦР-тестов — 6 209 089.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано во Львовской области (440) и в Киеве (361).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 361 случай;

Винницкая область — 282 случая;

Волынская область — 159 случаев;

Днепропетровская область — 259 случаев;

Донецкая область — 193 случая;

Житомирская область — 167 случаев;

Закарпатская область — 137 случаев;

Запорожская область — 232 случая;

Ивано-Франковская область — 356 случаев;

Киевская область — 326 случаев;

Кировоградская область — 27 случаев;

Луганская область — 40 случаев;

Львовская область — 440 случаев;

Николаевская область — 207 случаев;

Одесская область — 260 случаев;

Полтавская область — 218 случаев;

Ривненская область — 209 случаев;

Сумская область — 123 случая;

Тернопольская область — 179 случаев;

Харьковская область — 248 случаев;

Херсонская область — 70 случаев;

Хмельницкая область — 147 случаев;

Черкасская область — 131 случай;

Черновицкая область — 258 случаев;

Черниговская область — 152 случая.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 28 января лабораторно подтверждено 1 206 412 случаев COVID-19. Умерли 149 человек.

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