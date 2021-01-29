COVID-19 в Одесской области: за истекшие сутки 260 случаев заболевания

За истекшие сутки в Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра МОЗ Украины, подтверждено 260 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (101).

Общее количество заболевших — 81 047 (48 324 женщины и 32 723 мужчины).

В числе заболевших за сутки 8 детей и 5 медицинских работников. Всего 3 929 детей и 2 655 медработников.

Летальность составляет по региону 1 308 человек (+2 за сутки): Одесса — 663 (+2), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 49, Измаил — 65, Подольск — 9, Теплодар — 2, Черноморск — 43, Южный — 19, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 30, Балтский — 5, Березовский — 18, Б.Днестровский — 33, Беляевский — 46, Болградский — 37, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 31, Килийский — 20, Кодымский — 15, Лиманский — 37 (+1), Любашевский — 5, Николаевский — 7, Овидиопольский — 23, Окнянский — 6, Подольский — 32, Ренийский — 7, Раздельнянский — 20, Савранский — 6, Саратский — 23, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 10, Ширяевский — 8.

Выздоровели 71 380 человек по всей области с начала пандемии.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 29 января:

Одесса — 36 159 (дети — 1 600, медработники — 945)

— 36 159 (дети — 1 600, медработники — 945) Балта — 730 (дети — 13, медработники — 61)

г.Белгород-Днестровский — 1 251 (дети — 39, медработники — 68)

Измаил — 4 695 (дети — 149, медработники — 147)

— 4 695 (дети — 149, медработники — 147) Подольск — 629 (дети — 35, медработники — 43)

Теплодар — 355 (дети — 17, медработники — 13)

Черноморск — 3 989 (дети — 316, медработники — 49)

— 3 989 (дети — 316, медработники — 49) Южный — 1 879 (дети — 92, медработники — 25)

Ананьевский район — 373 (дети — 22, медработники — 19)

Арцизский — 1 359 (дети — 52, медработники — 55)

Балтский — 425 (дети — 8, медработники — 15)

Березовский — 1 370 (дети — 104, медработники — 66)

Б.-Днестровский — 646 (дети — 26, медработники — 30)

Беляевский — 3 132 (дети — 195, медработники — 203)

Болградский — 2 535 (дети — 140, медработники — 101)

В.Михайловский — 500 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 394 (дети — 16, медработники — 14)

Ивановский — 818 (дети — 46, медработники — 52)

Измаильский — 1 744 (дети — 120, медработники — 50)

Килийский — 1 368 (дети — 59, медработники — 71)

Кодымский — 470 (дети — 21, медработники — 16)

Лиманский — 3 431 (дети — 196, медработники — 131)

Любашевский — 659 (дети — 29, медработники — 6)

Николаевский — 468 (дети — 43, медработники — 20)

Овидиопольский — 3 412 (дети — 198, медработники — 80)

Окнянский — 557 (дети — 14, медработники — 12)

Подольский — 1 876 (дети — 110, медработники — 96)

Раздельнянский — 1 171 (дети — 39, медработники — 60)

Ренийский — 853 (дети — 39, медработники — 61)

Савранский — 596 (дети — 16, медработники — 10)

Саратский — 904 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 859 (дети — 49, медработники — 39)

Татарбунарский — 1 004 (дети — 41, медработники — 48)

Ширяевский – 436 (дети — 2, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 141 185 (за последние сутки 169), ПЦР-тестов – 363 320 (+917).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области был лабораторно подтверждён 171 случай заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 5 человек.

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