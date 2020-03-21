Одесситы бурно проявляют своё недовольство транспортными ограничениями

В 90 тысяч гривен оценивает КП «Одесгорэлектротранс» ущерб, нанесённый трамваям и троллейбусам города хулиганами, которым не нравится ограниченные меры противоэпидемического режима.

По словам заместителя директора предприятия Александра Коваля, в результате хулиганских действий два троллейбуса БКМ и один «Богдан» были выведены из строя, при этом первые два будут восстановлены в ближайшее время, а вот третий – неизвестно когда, ибо «сейчас в условиях карантина поставки запчастей затруднены».

Такая агрессия людей объясняется тем, что большинство маршруток не работает, основная нагрузка легла на трамвайно-троллейбусный сегмент, однако водители получили строгую директиву — если в салон зашло больше десяти человек, оставаться на месте и никуда не ехать. Многие машины с максимальным количеством пассажиров даже не останавливаются на остановках, пишет Думская.

В эти дни с утра на большинстве маршрутов звучит ругань и вспыхивают потасовки. В трамвае, который следовал по маршруту №10, буяны выбили стекло, на «камышовом трамвае» (№20) ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом. На маршрутах №1 и 7 неоднократно перекрывалось движение – так одесситы выражают протест. На улице Приморской в троллейбусах маршрута № 10 мужчины, возмущённые отказом пустить их в салон, сломали зеркало, дворник, повредили лобовое стекло.

18 марта от рук хулиганов пострадали троллейбусы маршрутов № 7 и № 9, побили кондуктора трамвая № 3.

В некоторых местах пассажиры даже перекрывали дорогу трамваям. Так было на маршрутах № 1 и 7 (на Посёлке Котовского), а также №28. Наиболее острая ситуация сложилась на посёлке Котовского, где из–за упрямых пассажиров собралась очередь из 10 трамвайных вагонов. Доходило и до вызовов полиции.

Однако водители были непреклонны: они соглашались везти не более 10 человек в салоне. Никому из них не хочется платить штраф в 17 тысяч гривен.

На улице Архитекторской пожилая женщина, разъярённая отказом пустить её в салон, набросилась на водителя с кулаками. К моменту прибытия полиции пожилая хулиганка с места происшествия уже скрылась, и задержать её не удалось. Водитель серьёзных повреждений не получила, но находилась в шоковом состоянии, так что её решили снять с маршрута и отправили домой приходить в себя, — пишет ТАЙМЕР.

Коммунальщики, однако, отмечают, что в целом ситуация улучшается: пассажиры стали спокойнее и количество транспорта на улицах выросло. Стало больше маршруток. В пятницу в направлении посёлка Котовского добавили четыре трамвайных вагона, а на маршруте №20 – два. Для поддержки коллег, отменив выходные, вышли водители трамвайного депо №2.

Слухи о том, что водители отказываются выходить на маршруты, лишены оснований, утверждают в КП «Одесгорэлектротранс». Его сотрудники ведут разъяснительные беседы и профилактическую работу с пассажирами, привлекают, в случае необходимости, полицию.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки сотрудники одесской полиции составили 4 административных протокола по ст. 44-3 КУоАП на работников предприятий, учреждений, организаций, нарушивших правила карантина людей.

Видео: Думская

Фото: 7 канал, Думская