Чемпион мира по по боксу в лёгком весе по версиям WBC, WBA, WBO, житель Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко вернулся в Украину из США из-за неопределённости с боем против американца Теофимо Лопеса.

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, сообщает XSport.



Как сообщала Одесса News, бой Ломаченко – Лопес должен состояться 30 мая.

Ранее Арум выступил с информацией, что поединок могут отменить из-за пандемии коронавируса. Существует также возможность проведения боя без зрителей.



Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес прокомментировал вероятную отмену поединка против Ломаченко, о чём Василий сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы ждали, когда Ломаченко и его команда согласятся драться. Я думаю, что некоторые моменты в переговорах очень бесили Василия. Он хотел больше денег, более крупный процент от гонорара и так далее. Переговоры шли непросто, но а теперь произошла эта ситуация. Очевидно, что они отправили Ломаченко домой в Украину. Честно, я не знаю. Я просто разочарован из-за всего этого и отношения Василия к делу.



Я пытаюсь устраивать такие поединки для болельщиков. Если честно, мы не собираемся ждать этого парня. Мы дали ему всё, в чем он нуждался и чего хотел. Теперь он жалуется на счёт проведения боя в Нью-Йорке. Ломаченко хочет драться в Лас-Вегасе или Кали. Это бесит.



Я не собираюсь сидеть как утка и просто ждать его. Разумеется, я уже давно говорил о том, что планирую перейти в первый полусредний вес. Я до сих пор об этом думаю. Меня удерживает от этого только бой с Ломой. Если мы не подерёмся, то это не моя вина. Сейчас наступили тяжёлые времена, поскольку неясно, как всё сложится», — сказал Лопес.

Фото: Facebook