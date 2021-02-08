За последние сутки в Одессе 45 новых случаев COVID-19, по области — 61

За последние сутки в регионе зарегистрирован 61 новый случай заболевания, из них 45 — у одесситов, 16 — у жителей районов области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 8 февраля в Одесской области зарегистрированы 82 539 случаев COVID-19. Из них 36 786 человек — жители Одессы.

По данным на 8 февраля, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находится 141 пациент с COVID-19, из них 50 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии — 91 пациент, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19.

22 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 29 человек — в ГКБ №10, 36 человек — в городской больнице №5, двое детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 7 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 278 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка, мальчик находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 119 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 33 706 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 394 одессита.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 1 февраля 90% всех заболевших COVID-19 одесситов выздоровели.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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