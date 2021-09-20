Четыре двойни родились в Одессе на минувшей неделе

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 193 новорожденных, в числе которых четыре пары близнецов.

Как сообщает официальный сайт города, численное преимущество продолжают удерживать новорожденные девочки – на свет появились 99 маленьких одесситок и 94 юных одессита.

«Наибольшее количество детей на минувшей неделе появились на свет в городском роддоме №7, где увидели свет 46 малышей», — говорится в сообщении.

В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 197 новорожденных, в т.ч. 2 пары близнецов.

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