Украина – 2-я в Европе и 5-я в мире по суточной смертности от COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 13 624 новых подтверждённых случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 202 человека.

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

По суточной смертности от коронавируса, согласно данным сайта Worldometers, Украина занимает 5-е место в мире и 2-е в Европе. Лидируют Россия и США.

Больше всего больных на 10 часов утра 15 октября зафиксировано в США (45 639 012), Индии (34 037 592) и Бразилии (21 612 237). Украина занимает 19-е место в мире — 2 610 899 заболевших.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Украина.

Как сообщала Одесса News, Великобритания лечит коронавирус препаратом Ronapreve, а Украина закупила тоцилизумаб.

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