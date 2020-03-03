Эвакуация украинцев из Уханя обошлась бюджету в 4,5 миллиона гривен

На эвакуацию украинцев и членов их семей из китайского города Ухань, которая прошла 20 февраля, из бюджета Украины выделили 4,5 миллиона гривен.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в ответ на запрос hromadske.

«… было выделено 4500 тыс. гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)», — говорится в документе.

В Мининфраструктуры уточнили, что средства ведомству выделили из резервного фонда бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 5 февраля.

Как сообщала Одесса News, самолёт авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечалось, что все здоровы и без симптомов коронавируса.

Эвакуированных вместе с экипажем самолёта и медиками, которые были на его борту, привезли в медицинский центр Нацгвардии Украины в посёлке Новые Санжары Полтавской области. Местные жители целый день блокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными, и требовали не размещать их в местном медучреждении. Аравоохранители оттеснили их и освободили дорогу.

Вместе с эвакуированными из Уханя в медцентре в изоляции находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.