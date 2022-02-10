«Вовину тыщу» за вакцинацию можно потратить на подписку периодики

С 14 февраля украинцы смогут потратить 1 тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 на подписку на газеты и журналы в Укрпочте.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Укрпочта».

«Отныне украинцы могут потратить 1000 грн за вакцинацию от COVID-19 на подписку на газеты и журналы в Укрпочте. Кабинет Министров расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства, в который, в частности, вошла и подписка на периодические печатные издания. Соответствующее постановление вступит в силу 14 февраля», – говорится в сообщении.

В настоящее время рассчитаться картой «єПідтримка» можно при оформлении подписки онлайн, рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. По его словам, оформить подписку на любые доступные издания можно на сайте Укрпочты. В компании уточнили, что лимит по оплате выбранных изданий картой «єПідтримка» равен сумме средств на ней: можно выбрать журналы и газеты стоимостью только до 1 тыс. грн.

Как сообщала Одесса News, в Украине весной начинается новая государственная программа, в рамках которой вакцинированные граждане от 60 лет смогут получить бесплатный современный смартфон и льготный тариф для пользования мобильным интернетом.

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