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  4. 3 198 новых больных коронавирусом за сутки зарегистрировано в Одесской области

3 198 новых больных коронавирусом за сутки зарегистрировано в Одесской области

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За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 3918 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Из этого количества 2321 заболевшая женщина и 1597 мужчин (в том числе 207 детей и 37 медицинских работников).

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (2000 человек).

Суточная статистика по новой административной структуре:

новые больные:

  • Подольский район – 240
  • Раздельнянский район – 64
  • Березовский район – 129
  • Одесский район – 2900
  • Белгород-Днестровский район – 102
  • Болградский район – 62
  • Измаильский район – 421.

летальные случаи:

  • Одесский район – 3
  • Раздельнянский — 1

Выздоровели 311 человек.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области 4 февраля с рабочим визитом находился министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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