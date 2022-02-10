3 198 новых больных коронавирусом за сутки зарегистрировано в Одесской области

За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 3918 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
Из этого количества 2321 заболевшая женщина и 1597 мужчин (в том числе 207 детей и 37 медицинских работников).
Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (2000 человек).
Суточная статистика по новой административной структуре:
– новые больные:
- Подольский район – 240
- Раздельнянский район – 64
- Березовский район – 129
- Одесский район – 2900
- Белгород-Днестровский район – 102
- Болградский район – 62
- Измаильский район – 421.
– летальные случаи:
- Одесский район – 3
- Раздельнянский — 1
Выздоровели 311 человек.
Как сообщала Одесса News, в Одесской области 4 февраля с рабочим визитом находился министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
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