3 198 новых больных коронавирусом за сутки зарегистрировано в Одесской области

За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 3918 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Из этого количества 2321 заболевшая женщина и 1597 мужчин (в том числе 207 детей и 37 медицинских работников).

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (2000 человек).

Суточная статистика по новой административной структуре:

– новые больные:

Подольский район – 240

Раздельнянский район – 64

Березовский район – 129

Одесский район – 2900

Белгород-Днестровский район – 102

Болградский район – 62

Измаильский район – 421.

– летальные случаи:

Одесский район – 3

Раздельнянский — 1

Выздоровели 311 человек.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области 4 февраля с рабочим визитом находился министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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