В Одессе зафиксировали 6 случаев случаев коронавируса, в Украине 310

В Украине зафиксировали уже 310 случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает телеграмм канал Коронавирус_інфо.

«По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки выявлено 92 новых случая, т.е. рост заболевших в полтора раза.

Количество летальных исходов — 5.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook сообщил, что 1 новый случай заражения зафиксирован в Одесской области: это 57-летняя женщина, вернувшаяся из Франции.

«В Одессе лабораторным центром получен ещё один положительный результат исследования на COVID-19. Женщина 1963 года вернулась из Франции и после выявления симптомов обратилась к медикам. На данный момент в регионе зафиксировано 6 случаев заболевания COVID-19», — написал Куцый.

Как сообщала Одесса News, члены экипажей иностранных судов в морских портах Украины должны оставаться на борту, пересекать пункты пропуска в портах во время борьбы с коронавирусной инфекцией им запрещается.