COVID-19 в Одессе: за сутки заболели 96, а выздоровели 124 жителя

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 26 января в Одессе зарегистрировано 35 915 случаев COVID-19, в т.ч. за последние сутки — 96.

По данным на 26 января, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 128 пациентов с COVID-19, из них 43 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 85 пациентов, из них один человек подключён к аппарату ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили семь человек с подозрением на COVID-19.

32 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 21 человек — в ГКБ №10, 41 человек — в городской больнице №5, семь детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 25 января, в опорных больницах Одессы свободны 368 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы пять новых случая COVID-19 у детей (три девочки и два мальчика), они — на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 124 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 30 972 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 4 290 одесситов.

Умерли за сутки 7 человек.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки в Одесской области подтверждено 211 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 11 умерших.

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