Украина заняла 34-ю позицию в списке стран с максимальным количеством больных СOVID-19

По состоянию на утро 8 августа Украина занимает 34-е место в мире по наибольшему количеству зафиксированных случаев распространения СОVID-19.

Об этом свидетельствуют оперативные данные сайта Worldometer.

Так, на этот час подтверждено 19 546 748 (+285 342 за сутки) случаев заражения, 12 547 767 переболевших (+184 518) коронавирусом выздоровели.

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 724 123 (+6 496) человек.

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 164 094 (+1 290), Бразилия — 99 702 (+1 058) и Мексика — 51 311 (+794) человек.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США — 5 095 524 (+63 345), Бразилия — 2 967 064 (+49 502) и Индия — 2 088 611 (+61 537).

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Как сообщала Одесса News, люди, инфицированные коронавирусом SARS-CoV-2, могут заразить домашних животных. Зато, по мнению экспертов, обратный путь заражения практически невозможен.