Куцый: Вирус остаётся опасным для всех граждан

Председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый, анализируя эпидемическую ситуацию в регионе, назвал её сложной и предупредил, что коронавирус остаётся опасным для всех граждан.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Наибольший прирост новых больных в течение июля наблюдался в Одессе. Белгород-Днестровском, в Болградском и Овидиопольском районах… Хочу напомнить, что несмотря на все смягчения условия карантина, вирус остаётся опасным для всех граждан. В который раз призываю — придерживайтесь рекомендаций Министерства здравоохранения Украины и пользуйтесь средствами индивидуальной защиты», — предупредил Максим Куцый.

По сообщению ресурса Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, в Одесской области на утро 8 августа общее количество больных коронавирусом составило 4 069 человек.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 165 новых случаев, что является антирекордом на сегодняшний день для Одесской области.

За сутки умер 1 человек. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 66.

Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1 394. За сутки их количество составило 3 человека.

Продолжают болеть в Одесской области 2 609 человек.

Как сообщала Одесса News, за последние сутки больше всего случаев коронавируса было зарегистрировано в городе Киев, Львовской, Одесской и Харьковской областях.