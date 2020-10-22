СOVID-19 в Украине: за сутки 7 053 случая, 116 — летальных

В Украине по состоянию на 22 октября лабораторно подтверждено 322 879 случаев COVID-19, из них за сутки — 7 053.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

За сутки зафиксированы 116 новых летальных случаев. Всего в Украине зарегистрированы 6 043 смерти от COVID-19.

Выздоровели за сутки 2 679 человек. Всего — 134 898 человека.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Киеве — 631, областях — Харьковской (627), Одесской (600), Хмельницкой (381).



Как сообщала Одесса News, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 6 719 случаев коронавируса.

Инфографика: Укринформ