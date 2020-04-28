В прошедший понедельник в Одессе не зарегистрирован ни один больной COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 28 апреля количество заболевших COVID-19 не увеличилось.

Таким образом, лабораторно подтверждены по-прежнему 57 случаев заболевания одесситов.

По данным на утро 28 апреля, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 15 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 8 — жители Одессы. Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице три человека в тяжёлом состоянии, все — в возрасте старше 60 лет, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких.

Также 10 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционку поступили 17 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Двое детей в возрасте 9 лет и 1 год 3 месяца находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

Сообщается также, что в числе заболевших коронавирусной болезнью жителей Одессы — четыре медработника городских лечебно-профилактических учреждений, а также один врач областной детской больницы. Среди заболевших COVID-19 нет сотрудников городской инфекционной больницы.

Отмечается, что все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

Зарегистрирован один летальный случай 22 апреля у жителя Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 8 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 48 одесситов.

Мобильные бригады городского Центра неотложной медицинской помощи за прошедшие сутки провели 30 обследований на COVID-19 с помощью быстрых тестов.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9:30 28-го апреля ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» проинформировал о 248 подтверждённых случаях заболевания в Одесской области.