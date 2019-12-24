На 186 малышей пополнилось население Одессы

За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 186 новорожденных, что на 12 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, за неделю население Одессы пополнили три двойни.

Новорожденные девочки на минувшей неделе одержали численное превосходство над мальчиками — на свет появились 96 маленьких одесситок и 90 юных одесситов.

Лидерство по числу новорожденных на прошедшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1, где увидели свет 53 младенца.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.