Кто в Одессе останется без воды 26-27 декабря

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене задвижек диаметром 300 мм и задвижек диаметром 200 мм по адресу ул. Академика Заболотного, 11 и 15 в Одессе 26-27 декабря будет прекращено водоснабжение отдельным потребителям.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что воды не будет с 09:00 26 декабря до 02:30 27 декабря у потребителей на следующих улицах города:

— 25-32-е Суворовские Линии;

— ул. Академика Заболотного, 1-25, 2, 12, 20-24;

— ул. Марсельская, 6;

— ул. Орловская, 20-54, 21-61;

— пр-т. Добровольского, 79-111;

— ул. Курская, 127-163;

— ул. Жолио Кюри, 22-24, 60-64.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).