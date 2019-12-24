Куда пойдут $3 млрд, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу

Три миллиарда долларов, которые «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.

Об этом в студии Громадського рассказал председатель энергетического комитета Рады, народный депутат Андрей Герус.

«Во-первых, у них (у Нафтогаза, — ред.) есть определённые кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье — Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства — это пополнение государственного бюджета», — отметил Герус.

Как сообщала Одесса News, 21 декабря на сайте Кабинета министров Украины опубликовали протокол встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», ПАО «Газпром»).

Документ предусматривает выплату «Газпромом» до 29 декабря 2,9 миллиарда долларов США пени, присуждённой Стокгольмским арбитражем, отзыв сторонами всех исков, поданных друг против друга, по которым по состоянию на сейчас нет решения, снятие арестов с имущества «Газпрома», а также отказ от претензий в будущем в отношении контрактов на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года. После этого «Газпром» и «Оператор газотранспортной системы Украины» должны заключить договор о транзите газа через Украину.

Фото: hromadske