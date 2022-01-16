Кому в Одессе 18 января отключат свет и газ

18 января в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а также газоснабжение.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: ул. Генуэзская, 1/3, с 9:00 до 16:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№п/п Адрес Название организации ул. Генуэзская, 3б ЖК «36 Жемчужина», многоквартирный дом ул. Генуэзская, 24д ЖК «Гольфстрим», многоквартирный дом, крышная котельная ул. Генуэзская, 24д, к4 ЖК «Гольфстрим», многоквартирный дом, крышная котельная ул. Генуэзская, 24б «Kadorr City Mall» торгово-офисный центр, крышная котельная

По сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», энергоснабжение, в частности, будет прекращено 18 января по таким адресам:

4-й переулок Александра Невского, 36а, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38б, 42а, 42б, 52, 36б, 38а, 46а, 46б, 46В, 40а, 48а, 48б, 48в, 40б, 50а, 50б, 50в, 50г, 44а, с 08:00 по 20:00

Авдеева-Черноморского улица, 16, 18, 20, 22, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 20А, 48, 43а, 28В, 45а, 45б, 45в, 28Г, 39А, с 09:00 по 18:00

Агрономическая улица, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 97Б, 66А, 112а, 72А, 99а, 114а, 89а, 115а, 135, 116/, корп.1, корп.2, корп.3, 116а, 116б, 116в, 116г, 70А, 117А, 102А, 118/, 118а, 118а/, 118б, 118В, 118г, 102Б, 119Б, 119в, 103А, 84А, 76а, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122Е, 122н, 105а, 86А, 124а, 124б, 124г, 106а, 125а, 86б, 126а, 126б, 126в, 107А, 76б, 128а, 128б, 108а, 87а, 130а, 97А, 110А, 132а, 132Б, 132г, 110в, 110г, 110д, 212б, 210А, 138а, 138Б, 138Г, 199б, 197б, 140/, 140а, 140Х, 197а, 196а, 142а, 195а, 143а, 143б, 189В, 144а, 189б, 189а, 187а, 147/А, 183Б, 148а, 183А, 149а, 179в, 179а, 151а, 177/, 152а, 176б, 153А, 154а, 176а, 174з, 174В, 174б, 174А, 160а, 160Б, 160В, 173Г, 173в, 173А, 163А, 171б, 164/А, 164Б, 171а, 169В, 166/Б, 166а, 169а, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223, с 08:00 по 20:00

Агрономический переулок, 1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3, с 08:00 по 20:00

Богдана Хмельницкого улица, 11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, с 08:30 по 22:00

Добровольского проспект, 81А, 75, 75А, 77А, 79А, 83, с 09:00 по 20:00

Килевой переулок, 1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А, с 08:00 по 20:00

Кольцевая улица, 2, 7, 10, 12, с 08:00 по 20:00

Котляревского улица, 12б, с 08:00 по 20:00

Круговая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 10А, 17, 11А, 7А, 12А, 12Б, 4а, 14А, 14б, 1Б, 15А, 15Б, 3А, 1А, 17А, 17Б, корп.37, 18А, 18Б, 35/, 33А, 23Б, 23А, 22А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, с 08:00 по 20:00

Круговой переулок, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7в, 6А, 13, 10А, 4А, 7Б, 7А, с 08:00 по 20:00

Крушельницкой улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, с 08:00 по 20:00

Мастерский переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а, с 08:00 по 20:00

Мичурина улица, 1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 14, с 08:00 по 20:00

Молодёжная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/, корп.1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, с 08:00 по 20:00

Мясоедовская улица, 28, 30, с 08:30 по 22:00

Николая Михновского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 2г, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18а, 1а, 18в, 18г, 18е, 18Є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4з, 21а, 21б, 21В, 4к, 22а, 22б, 22в, 4м, 23а, 23б, 23в, 63, 24а, 24б, 5а, 25а, 25Б, 25в, 2/1, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6а, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е/1, 6б, 31в, 31г, 31ж, 6в, 33А, 6г, 35а, 35ж, 2а, 37а, 2б, 39а, 8а, 8б, 8в, 47а, 47б, 47в, 8г, 49а, 49б, 49в, 8д, 2в, 9а, 18б, с 08:00 по 20:00

Новый переулок, 1А, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7, с 08:00 по 20:00

Оранжерейный переулок,1, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 2, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 10, с 08:00 по 20:00

Педагогическая улица, 22, 24, с 09:00 по 20:00

переулок Крушельницкой, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, с 08:00 по 20:00

переулок Людмилы Гинзбург, 1а, корп.1, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4б, 1б, 5б, 6, 8, 8а, 9, 12б, 3/, 5а, с 08:00 по 20:00

переулок Петра Калнышевского, 1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а, с 08:00 по 20:00

Промышленная улица, 8л, с 08:00 по 20:00

Савранская улица, 22, 22а, 24, 24а, 26, с 08:00 по 20:00

Тарутинская улица, 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а, корп.1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6, с 08:00 по 20:00

Хуторская улица, 1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 1а, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 81з/1, 93, 94, 94а, 10, с 08:00 по 20:00

Цебриковская улица, 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6, с 08:00 по 20:00

Чубаевская улица, 5, 9, 9а, 9А/Б, 9б/, корп.2, 9в, 9г, 18Б, 13а, 15К, 15а, 15в, 15г, 15д, 15ж, 15И, 16а, 16б, 15Б, 17/, 11, 11Д, 18/, корп.5, 18а, 28б, 20а, 28а, 22А, 22б, 24а, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, корп.1, с 09:00 по 18:00

Шахтинский переулок, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 28б, 21а, 29а, 30, 40а, 32а, 38а, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, с 08:00 по 20:00

Шебелинский переулок, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 15А, 13А, 27, 18а, с 08:00 по 20:00.

Одесса News сообщала адреса, по которым 17 января у некоторых одесситов не будет света.

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