«Одесские электросети» запланировали на 17 января массовое отключение света

17 января в связи с проведением плановых и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

2-й Куликовский переулок, 3А, с 06:00 по 22:00

2-й Мичманский переулок, 1, 2, 2/, корп.3, корп.4, 4, корп.9, корп.1, корп.2, 2А, корп.8, с 09:00 по 17:00

4-й переулок Александра Невского, 36а, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38б, 42а, 42б, 52, 36б, 38а, 46а, 46б, 46В, 40а, 48а, 48б, 48в, 40б, 50а, 50б, 50в, 50г, 44а, с 08:00 по 20:00

9-я линия Дача Ковалевского, 1, с 09:00 по 17:00

Агрономическая улица, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 97Б, 66А, 112а, 72А, 99а, 114а, 89а, 115а, 135, 116/, корп.1, корп.2, корп.3, 116а, 116б, 116в, 116г, 70А, 117А, 102А, 118/, 118а, 118а/, 118б, 118В, 118г, 102Б, 119Б, 119в, 103А, 84А, 76а, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122Е, 122н, 105а, 86А, 124а, 124б, 124г, 106а, 125а, 86б, 126а, 126б, 126в, 107А, 76б, 128а, 128б, 108а, 87а, 130а, 97А, 110А, 132а, 132Б, 132г, 110в, 110г, 110д, 212б, 210А, 138а, 138Б, 138Г, 199б, 197б, 140/, 140а, 140Х, 197а, 196а, 142а, 195а, 143а, 143б, 189В, 144а, 189б, 189а, 187а, 147/А, 183Б, 148а, 183А, 149а, 179в, 179а, 151а, 177/, 152а, 176б, 153А, 154а, 176а, 174з, 174В, 174б, 174а, 160а, 160Б, 160В, 173Г, 173в, 173А, 163А, 171б, 164/А, 164Б, 171а, 169В, 166/Б, 166а, 169а, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223, с 08:00 по 20:00

Агрономический переулок, 1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3, с 08:00 по 20:00

Академическая улица, 9, 11, 9А-9Б, 9Б, 14, 9А, 11Б, 11В, 11Г, 11е, 11А, с 09:00 по 19:00

Армейская улица, 2, 14/, 6, 8, 10, 4, 12/, корп.1, корп.2, 14, 12, с 09:00 по 19:00

Артиллерийская улица, 4А, с 09:00 по 19:00

Багрицкого улица, 9Б, с 09:00 по 19:00

Василия Симоненко улица, 2А, с 09:00 по 17:00

Дача Ковалевского улица, 2, 7Б/1, 8/1, 8а, 1, 8, 2/, корп.14, 2/3, 3, 1б, с 09:00 по 17:00

Зелёная улица, 28, с 09:00 по 17:00

Золотой Берег улица, 4А, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, корп.10, корп.14, корп.4, корп.5, корп.7, корп.8, 9А, 17, 10а, 8А, 6А, 13а, корп.6, 9/, 4г, 35б, 35а, 30Б, корп.2, 21/, корп.1, 21Б, корп.11, 24/26, 30/, 25А, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, с 09:00 по 17:00

Канатная улица, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, корп.2, корп.3, корп.4, корп.5, 100/5, 103, корп.1, 102/, 100, с 06:00 по 22:00

Килевой переулок, 1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А, с 08:00 по 20:00

Кирпичнозаводская, 3, 17А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 3А, 11, 11А, 13, 15, 17, 9А, с 09:00 по 19:00

Кольцевая улица, 2, 7, 10, 12, с 08:00 по 20:00

Котляревского улица, 12б, с 08:00 по 20:00

Кропивницкого улица, 1, 2, 4, 5, 2А, 3а, 1А, 4А, 6, 1/В, 12Б, 12А, корп.1, 12/, 7, 8, 10, 12, 14, с 09:00 по 19:00

Круговая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 10А, 17, 11А, 7А, 12А, 12Б, 4а, 14А, 14б, 1Б, 15А, 15Б, 3А, 1А, 17А, 17Б, корп.37, 18А, 18Б, 35/, 33А, 23Б, 23А, 22А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, с 08:00 по 20:00

Круговой переулок, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7в, 6А, 13, 10А, 4А, 7Б, 7А, с 08:00 по 20:00

Крушельницкой улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, с 08:00 по 20:00

Люстдорфская дорога, 8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18а, с 09:00 по 19:00

Маршала Говорова улица, 18, 18Б, с 09:00 по 19:00

Мастерский переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а, с 09:00 по 19:00

Мастерский переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а, с 08:00 по 20:00

Мичурина улица, 19, 19а, с 08:00 по 19:00

Мичурина улица, 1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 14, с 08:00 по 20:00

Молодёжная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/, корп.1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, с 08:00 по 20:00

Николая Михновского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 2г, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18а, 1а, 18в, 18г, 18е, 18Є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4з, 21а, 21б, 21В, 4к, 22а, 22б, 22в, 4м, 23а, 23б, 23в, 63, 24а, 24б, 5а, 25а, 25Б, 25в, 2/1, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6а, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е/1, 6Б, 31в, 31г, 31ж, 6в, 33А, 6г, 35а, 35ж, 2а, 37а, 2б, 39а, 8а, 8б, 8в, 47а, 47б, 47в, 8г, 49а, 49б, 49в, 8д, 2в, 9а, 18б, с 08:00 по 20:00

Новый переулок, 1а, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7, с 08:00 по 20:00

Оранжерейный переулок, 1, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 2, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 10, с 08:00 по 20:00

переулок Катаева, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7д, 8, с 06:00 по 22:00

переулок Крушельницкой, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, с 08:00 по 20:00

переулок Леваневского, 2, 2а, 1, 11, 3/, корп.1, с 09:00 по 17:00

переулок Людмилы Гинзбург, 1а, корп.1, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4б, 1б, 5б, 6, 8, 8а, 9, 12б, 3, 5а, с 08:00 по 20:00

переулок Матросская Слободка, 2, с 08:00 по 19:00

переулок Петра Калнышевского, 1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а, с 08:00 по 20:00

Пироговская улица, 21, с 06:00 по 22:00

Промышленная улица, 8л, с 08:00 по 20:00

Рыбачья улица, 1, 3, 3/1, 3А, с 09:00 по 17:00

Савранская улица, 22, 22а, 24, 24а, 26, с 08:00 по 20:00

Сегедская улица, 13, 23Б, 15, 15Б, 16, 17, 17А, 14, 19А, 21, 21А, 21Б, 23, 23а, 19, с 09:00 по 19:00

Семафорный переулок, 4, с 06:00 по 22:00

Семинарская улица, 11, корп.28, 13, 15, 15б, 18, корп.20, 11А, 18/20, 24, 24а, 24Б, 26/, 18, с 06:00 по 22:00

Тарутинская улица, 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а, корп.1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6, с 08:00 по 20:00

Тепличная улица, 3б, 4А, с 08:00 по 19:00

тупик Леваневского, 7А, 11, 3/, корп.2, 5, 7, 7-9, с 09:00 по 17:00

Фестивальный переулок, 1, корп.1, корп.2, 1А, 2, 3, 4, с 09:00 по 17:00

Фонтанская дорога, 3, 15Б, 3/а, 3А, 7, 9б, корп.5, 15, 15/, корп.2, 15А, 9Е, с 09:00 по 19:00

Фонтанская дорога, 165, корп.7, с 09:00 по 17:00

Фонтанская дорога, 8, корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, корп.8, с 09:00 по 19:00

Хуторская улица, 1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 1а, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 81з/1, 93, 94, 94а, 10, с 08:00 по 20:00

Цебриковская улица, 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6, с 08:00 по 20:00

Шахтинский переулок, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 28б, 21а, 29а, 30, 40а, 32а, 38а, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, с 08:00 по 20:00

Шебелинский переулок, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 15А, 13А, 27, 18а, с 08:00 по 20:00

Якова Бреуса улица, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, с 09:00 по 19:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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