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Кому в Одессе 3-4 мая отключат газ

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В связи с выполнением работ на распределительном газопроводе низкого давления 3 и 4 мая у некоторых одесситов не будет в квартирах газа.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

Отмечается, что 3 мая с 09:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по ул.Академическая, 1, а 4 мая с 09:00 до 17:00 по адресам:

  • Новощепной ряд, 11, 13;
  • ул. Старопортофранковская, 141, 143;
  • ул. Преображенская, 81, 83, 85.

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