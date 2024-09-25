25 сентября часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

Дома некоторых одесситов 25 сентября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: : Кап. Кузнецова, 103-114, Крымская, 63. Работы до 17.00.

Паустовского, 17-27. Работы до 19.00.

Центральные РЭС: Бабеля, 3-59, Головковская, 15-58, Мельницкая, 2-51, Радужная, 10-57, Малишевского (Гастелло), 1-55, Кордонная, 3-90, Овидиопольская дор., 2-6, Прохоровская, 2-77, Михайловская, 1-66, пл. Михайловская, 3-19, Степная, 6-76, Дальницкая, 1-53, Колоническая, 1-11, Болгарская, 35-90, Фабричная, 1-4, пер. Виноградный, 4-38, Нищинского, 6-38, спуск Олейника, 3-12, Балковская, 50-193, Южная, 1-14, пер. 2-й Водяной, 11, Раскидайловская, 5-65, С. Рихтера, 8-148, Градоначальническая, 9-49, Мясоедовская, 1-24, Колонтаевская, 1-71, сквер Гамова, 1-7, пер. Высокий, 1-20, Г. Цветаева, 2-34, пл. Алексеевская, 1-9 пер. Староконный, 1, Вороного, 1-18, Владислава Домбровского (Желябова), 7-11, Строганова, 7-37, Ударников, 7-35, Старицкого, 2-27, Литовская, 15-57, Разумовского, 59, 61, Средняя, ​​1-66, Ивановский переезд, пер. 2-й Степной, 1-10, В.Стуса, 2-20, 10,10/1, Кутузакия, 39-64, Запорожская, 20-30, Дюковская, 4-14, Скосная, 1-76, Адм. Лазарева , 17-70, Онежская, 36-54, Цветочная, 1-21, Косяченко, 2-54, пер. Цветочный, 10, 10-го Апреля, 14-20, Садыковская, 1-20, пер. Картамышевский, 2-9, Комитетская, 1-21, Пишоновская, 3-27, Базарная, 70, пер. Поперечный, 1-17, Дидрихсона, 15-29, сквер Серединский, 3, 3а, Т.Тэсс, 3-43, 60, Богуна, 6-21, Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37, Платановая, 1-126 , Радостная, пер. Ковровый, 5-9, 114,116, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/2, проезд Сиреневый, 1-6, пер. Гранатный, 2-8, Новикова, 2-3, Гранатная, 1-25, Малиновского, 79-152, Бабаджаняна, 30-54, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Спартаковская, 6-63, пер. Граничный, 1-35, пер. Малиновский, 7, пер. Банный, 2-3, Серова, 13а, Апрельская, 1-33, Сельская, 7-44, Туристская, 1-19, пер. Мостовой, 1-4 пер. Короткий, 2-4, Текстильщиков, 1-14, Клименко, 25, 33в, пер. Спартаковский, 25, Ближние мельницы (Кондренко), Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 1-63, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Ференца Листа (Елина), Композитора Лятошинского (Перепечко), пер. Парашютный, 1, 1б, пер. Туристский, 2-12, Мечникова, 32а, Манежная, 40, Ризовская, 4-20, Тенистая, 9/12. Работы до 19.00.

Южные РЭС: Небесной сотни, 4-10. Работы до 17.00.

Левитана, 113-116. Работы до 18.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа.

Энергетики отмечают, что без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики. 6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений света.

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