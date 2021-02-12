Кому в Одессе 13 февраля отключат свет

13 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й переулок Александра Невского: 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
13 фев.
|17:00
13 фев.
|2-й пер. Александра Невского: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
13 фев.
|17:00
13 фев.
|3-й пер. Александра Невского: 2, 3, 3а, 5, 7, 7А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
13 фев.
|17:00
13 фев.
|4-й пер. Александра Невского: 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 7, 7а, 7-г
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
13 фев.
|17:00
13 фев.
|Довженко: 10А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 фев.
|19:00
13 фев.
|Карантинная: 14
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
13 фев.
|17:00
13 фев.
|Кармена Романа: 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 фев.
|19:00
13 фев.
|Китобойная: 18, 18а, 19, 19/2, 19/3, 20, 20А, 20Б, 20-В, 20-Д, 21, 21/1, 21/3, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32/1, 33/1-А, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 36 а, 36в, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 48, 70, 74, 92, 413, 472
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
13 фев.
|17:00
13 фев.
|Ланжероновский спуск: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
13 фев.
|23:00
13 фев.
|Александра Невского: 1а, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20-Б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5-А, 21/6, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 31а, 31а2, 32, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 34Б, 38, 39а, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
13 фев.
|17:00
13 фев.
|Планетная: 38А, 38Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
13 фев.
|17:00
13 фев.
|Польский спуск: 1, 3, 5, 6А, 7, 9, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
13 фев.
|23:00
13 фев.
|Черниговский: 3-А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
13 фев.
|17:00
13 фев.
|Черниговский пер.: 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5-А/1, 6а, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
13 фев.
|17:00
13 фев.
|Шевченко проспект: 11А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
13 фев.
|19:00
13 фев.
|пер.Славы: 7, 8, 8А, 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
13 фев.
|17:00
13 фев.
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