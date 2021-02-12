Кому в Одессе 13 февраля отключат свет

13 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й переулок Александра Невского: 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

13 фев. 17:00

13 фев. 2-й пер. Александра Невского: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

13 фев. 17:00

13 фев. 3-й пер. Александра Невского: 2, 3, 3а, 5, 7, 7А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

13 фев. 17:00

13 фев. 4-й пер. Александра Невского: 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 7, 7а, 7-г

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

13 фев. 17:00

13 фев. Довженко: 10А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

13 фев. 19:00

13 фев. Карантинная: 14

Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

13 фев. 17:00

13 фев. Кармена Романа: 13

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

13 фев. 19:00

13 фев. Китобойная: 18, 18а, 19, 19/2, 19/3, 20, 20А, 20Б, 20-В, 20-Д, 21, 21/1, 21/3, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32/1, 33/1-А, 33а, 34, 34А, 34Б, 35, 36, 36 а, 36в, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 48, 70, 74, 92, 413, 472

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

13 фев. 17:00

13 фев. Ланжероновский спуск: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

13 фев. 23:00

13 фев. Александра Невского: 1а, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20-Б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5-А, 21/6, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 31а, 31а2, 32, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 34Б, 38, 39а, 40

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

13 фев. 17:00

13 фев. Планетная: 38А, 38Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

13 фев. 17:00

13 фев. Польский спуск: 1, 3, 5, 6А, 7, 9, 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

13 фев. 23:00

13 фев. Черниговский: 3-А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

13 фев. 17:00

13 фев. Черниговский пер.: 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5-А/1, 6а, 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

13 фев. 17:00

13 фев. Шевченко проспект: 11А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

13 фев. 19:00

13 фев. пер.Славы: 7, 8, 8А, 9, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

13 фев. 17:00

13 фев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.