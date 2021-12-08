Кто в Одессе 9 декабря останется без света и газа

9 декабря некоторым потребителям Одессы будет отключено газо- и энергоснабжение.

В частности, Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы предупредило об отключении в этот день газа в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул.Ак.Воробьёва с 07:00 до 17:00 по следующим адресам:

№п/п Адреса отключения Кого и что отключат 1 ул. Грушевского, 30Б котельная 2 ул. Грушевского , 1 котельная 3 ул. Грушевского, 30В котельная 4 ул. Ак. Воробьёва ,1А ЧПКФ Укрпродукт-2000 5 ул. Ак. Воробьёва 1В СТО СПД Морозова Н.М 6 ул. Ак. Воробьёва, 3 к. 3 (Одесский пер.) Котельная ДГКБ 7 ул. Одесская, 58 Котельная ТМО 8 ул. Ак. Воробьёва, 20 Котельная ТМО 9 ул. Ак. Воробьёва, 3 Дитский центр реабилитации 10 ул. Парковая, 7 Общество БМУ Укрторгстрой

, по таким адресам: В связи с проведением плановых и аварийных работ отключат электроэнергию, по информации «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети»по таким адресам:

1-й переулок Амундсена — 1/9, 2/2, 2/7, 3/6 — С 09:00 по 19:00

1-я линия Марии Демченко — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 78/40, 20, 16участ, 21, 26, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632 — С 09:00 по 18:00

1-я Проектируемая улица — 7, 7А, 8А, 20 — С 09:00 по 19:00

2-й переулок Амундсена — 3/4, 6/3 — С 09:00 по 18:00

2-й переулок Амундсена — 1, 2, 3, 20, 25, 33, 46, 51, 55, 4/13, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/9, 310, 5/11, 5/2, 5/4, 5/6, 5/7, 5/8, 3/11, 3/11а, 29А, 3/8, 3А, 4/10, 4/11, 60А, 5/10 — С 09:00 по 19:00

3-й переулок Амундсена — 6/11, 612, 613 — С 09:00 по 19:00

3-й переулок Амундсена — 6/2, 6/7, 65, 610 — С 09:00 по 18:00

3-я линия Марии Демченко — 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67 — С 09:00 по 18:00

4-я линия Марии Демченко — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 14уч, 68А, 67А, 64/12, 48, 52, 54, 60, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 93, 237, 243, 265 — С 09:00 по 18:00

6-я линия Марии Демченко — 11, 15, 19, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 121 — С 09:00 по 18:00

Академика Вильямса улица — 33А — С 09:00 по 19:00

Академика Заболотного улица — 40, 42 — С 08:00 по 17:00

Белорусская улица — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6А, 4а, 14а, 16а, 18, 24А, 22а, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322 — С 09:00 по 18:00

Вершинная улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10г, 14, 4А, 10А, 13а, 10б, 14а, 31а, 25а, 16/1, 16/1а, 16/2, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 — С 09:00 по 18:00

Вячеслава Кириллова улица — 1а, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 1/3з, 1/5, 1Б, 2/2, 2/3, 2А, 2Д, 14, 4/1, 1А3, 4/2И, 4а, 1/1, 6/1, 6/4, 6/а, 6-6а, 1/1А, 7а, 8Б, 1/2А, 9а, 9б, 9б1, 1/3, 1/3В, 12Б, 1/3ж, 4/2 — С 09:00 по 18:00

Гетманский переулок — 4 — С 09:00 по 18:00

Капитана Гаврикова улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2а, 12Б, 12А, 9, 10, 11, 12, 14, 16 — С 09:00 по 19:00

Марии Демченко улица — 1, 50, 81, 1/4, 1/7, 1Б, 2лин25, 2лин37, 3лин22, 1/1а, 3лин67, 4/1, 4/2, 4лин19, 4лин30, 4лин66, 97, 1/2, 3лин24 — С 09:00 по 18:00

Мичурина улица — 3а, 3а4, 3б, 3, 5, 5а, 5б, 7в, 34 — С 09:00 по 18:00

Николая Стражеско — 1А/1, 1Б, 2, 4 — С 09:00 по 18:00

Овидиопольская улица — 38, 45 — С 09:00 по 19:00

переулок Академика Вильямса — 17, 21 — С 09:00 по 19:00

переулок Амундсена — 1, 24 — С 09:00 по 19:00

Проектируемая улица — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 6А, 5А, 8А, 9, 9А, 18А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 — С 09:00 по 19:00

Просвещения улица — 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 1/1, 1В, 3/а, 3а, 1/16214, 4а, 4б, 1/5, 1/7, 3/2 — С 09:00 по 18:00

Семёна Палия улица — 98 — С 08:00 по 17:00

Тираспольская улица — 1А, 10А, 1, 2, 3а, 1б, 5А, 6, 8, 10, 5 — С 09:00 по 19:00

Умова улица — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4а, 4Б, 2б, 2в, 2Г, 14, 2а, 47в, 47б, 34а, 47а, 45а, 16, 34, 36, 38, 45, 47, 49 — С 09:00 по 19:00

Эстонская улица — 1, 10А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 2а, 6, 6/1, 6а, 8, 8а, 5а — С 09:00 по 18:00

Эстонский переулок — 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 — С 09:00 по 18:00

Якутская улица — 2, 4, 6, 6а, 8, 10 — С 09:00 по 18:00.

Как сообщала Одесса News, в связи с проведением работ на одном из магистральных водопроводов, который обеспечивает питьевой водой жителей центра Одессы, 8 декабря отключат воду некоторым потребителям.

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