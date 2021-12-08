Версия Байдена по итогам переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден в беседе по видеосвязи проинформировал президента России Владимира Путина о том, что Соединённые Штаты и их европейские союзники глубоко озабочены в связи со стягиванием российских войск к украинской границе.

Об этом в кратком пресс-релизе сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединённых Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации», — говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

«Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнёрами», — говорится в документе Белого дома по итогам переговоров.

Президенты также обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности, отдельные переговоры по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.

Одесса News опубликовала версию Кремля по итогам переговоров Байден-Путин.

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