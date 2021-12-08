Версия Путина по итогам переговоров с Байденом

Президент России Владимир Путин во время продолжительной беседы в формате видеоконференции с президентом США Джо Байденом в очередной раз обвинил Украину в «деструктивной линии», а НАТО – «в наращивании военного потенциала» у российских рубежей.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования. Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса», — говорится в кремлёвском заявлении.

Отмечается, что Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В кремлёвском пресс-релизе по итогам переговоров указывается, что Путин в ответ Байдену подчеркнул: «не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений».

Подчёркивается, что оба лидера условились «поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».

Президенты обсудили и другие вопросы.

В частности, при обмене мнениями по информационной безопасности с обеих сторон подчёркнуто важное значение активно ведущегося диалога по этой теме. Выражена готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.

Рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президент России отметил важность его полноценного выполнения в изначально согласованных рамках. Лидеры выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по данному вопросу пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения.

Обсуждена также и двусторонняя проблематика. Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе «урезанные» диппредставительства обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что всё это – следствие линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что «мы вынуждены зеркально реагировать». С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений.

Президенты выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.

В целом, отмечается на сайте Кремля, разговор двух президентов носил откровенный и деловой характер.

Фото: kremlin.ru

Как сообщала Одесса News, по данным немецкого таблоида Bild, Российская Федерация готова атаковать Украину одновременно с нескольких фронтов в конце января – начале февраля 2022 года, предприняв блокирование морских портов и осаду Киева.



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