Истекшие сутки: враг пытается удержать захваченные на юге страны территории

В прошедшие сутки противник вёл оборонительные действия с целью удержать захваченные территории в Херсонской и Николаевской областях, пытался остановить развитие наступления наших подразделений.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

В целом, ситуация в операционной зоне на южнобугском направлении остаётся стабильно сложной, но контролируемой.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 06.10.2022

Отмечается, что в течение дня на этом участке фронта враг совершил три боевых столкновения с Силами обороны. Попытка штурмовых действий по направлению Зелёный Гай — Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке миномётов, танка и БМП была отбита, враг отступил с потерями. Выход диверсионно-разведывательной группы и атака украинских позиций ещё одним мотострелковым взводом при поддержке танка и БМП также не имели успеха. Враг был вынужден отступить, понеся существенные потери.

С применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, миномётов оккупационные войска наносили огневые поражения вдоль линии боевого столкновения по прилегающим территориальным громадам, а также по тыловым районам, населённым пунктам, объектам критической инфраструктуры.

В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии враг продолжал активно использовать беспилотные летательные аппараты. В течение боевого дня уничтожены шесть разведчиков типа «Орлан-10» и один «Махаджер-6» в Бериславском и Николаевском районах Херсонской области.

Дронами-камикадзе враг продолжал терроризировать южные регионы. После дневных атак на Николаевщину, вечером по Одесской области запущены три «Шахеда-136». Все были сбиты силами ПВО.

С самолёта Су-35 ракетами класса «воздух – поверхность» Х-31 враг дважды нанёс ракетный удар по Березнеговатской громаде Николаевщины. Повреждены сельскохозяйственные угодья, люди не пострадали.

Украинская авиация нанесла семь ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 347 огневых задач.

Подтверждённые потери противника за сутки составили: 105 военных, восемь танков, 18 крупнокалиберных гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б», самоходная пушка «Пион», ещё одна пушка-гаубица 152-го калибра, четыре миномёта, 15 единиц автобронетехники, три склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.

Существенно повреждены ещё шесть единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и радиоэлектронная станция.

Как сообщала Одесса News, в Бериславском районе Херсонской области 5 октября Силами обороны юга освобождены три населённых пункта — Нововоскресенское, Новогригоровка, Петропавловка.

На главном фото солдат Ирина из ремонтно-восстановительного батальона 28-ой отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, до войны — учитель.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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