В Херсонской области от оккупантов освобождены ещё 3 села

В Бериславском районе Херсонской области 5 октября Силами обороны юга освобождены три населённых пункта.

Об этом сообщает вечером 5 октября Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Продолжаем движение к Победе!! В Херсонской области, в Бериславском районе Силами обороны юга освобождены и закреплены с восстановлением государственного флага Украины: Нововоскресенское, Новогригоровка, Петропавловка», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ освободили в Херсонской области Любимовку, Крещеновку, Золотую Балку, Беляевку, Украинку, Большую Александровку, Малую Александровку, Давыдов Брод.

Как сообщала Одесса News, 2 октября украинские военные освободили Лиман Донецкой области.

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