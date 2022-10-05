Заявка Одессы на включение в основной Список ЮНЕСКО передана в Минкульт

4 октября Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подписал номинационное досье на включение Одессы в основной список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

«Завершаем то, что обещали и давно начали. А скорее, открываем новую страницу жизни города Одессы. Мы подготовили и предоставляем досье на внесение Одессы в основной Список Всемирного культурного наследия UNESCO по ускоренной процедуре», — прокомментировал событие Министр.

Ткаченко отметил, что «процесс представления исторического центра портового города Одессы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО начался ещё в 2001 году. В 2022 году, к моменту окончательного пересмотра досье и разработки Плана управления, всё изменилось. Одесса оказалась в центре войны из-за агрессии России против Украины. Заминированные пляжи, ракетные удары, дроны-камикадзе, жертвы среди мирных жителей, здания с многовековой историей, памятники истории и архитектуры, уничтожаемые врагом и ежедневно находящиеся под угрозой уничтожения. Это мировое наследие, которое сегодня находится под вражескими ударами в Украине. Именно поэтому важность внесения Одессы в основной Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре трудно переоценить. Это гарантирует значительное международное внимание к его сохранению и позволит лучше защитить мировое культурное наследие».

Отмечается также, что номинационное досье было разработано Одесским городским советом совместно с экспертами Италии и Греции по координации Министерства культуры и информационной политики Украины.

После рассмотрения МКИП номинационного досье он будет передан в МИД Украины с целью передачи в Центр всемирного наследия на рассмотрение и одобрение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото и видео: «Одесса»

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