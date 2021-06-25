В Одессе завершились Дни Польши

В рамках Дней Польши в Одессе, которые проходили с 21 по 24 июня. в одесской Центральной городской библиотеке им. Ивана Франко состоялась встреча с Генеральным консулом Республики Польша в Одессе госпожой Катажиной Солек и её коллегами.

Как сообщает официальный сайт города, гости передали библиотекам Одессы подарки от библиотекарей Кракова — книги разных жанров на польском языке известных польских писателей.

Кроме художественной литературы, библиотека им. И. Франко также получила десять плакатов известного польского писателя, иллюстратора, графика и плакатиста Богдана Бутенко.

После обмена подарками польские гости обсудили с руководством библиотеки перспективные планы сотрудничества, участия в совместных проектах и ​​мероприятиях.

Как сообщала Одесса News, в мае в Одессе у памятника Адаму Мицкевичу, в рамках Дня Европы был организован концерт по случаю 230-й годовщины Конституции 3 мая Республики Польша.

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