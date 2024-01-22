Зеленский встретился с Премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве

22 января Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента Украины.

Глава государства отметил, что это первый визит Дональда Туска в должности главы правительства в государство вне Евросоюза.

«Мы очень ценим этот выбор – выбор быть в Украине. Выбор Польшей Украины», – сказал Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Дональдом Туском в Киеве.

Президент поблагодарил Польшу и весь польский народ за поддержку, которая помогла украинцам выстоять в полномасштабной российской войне.

«Мы очень ценим, что в этой битве ради Украины мы не оказались наедине. Мы вместе со многими нациями, которые нам помогают, помогали. И польский народ, Польское государство – это один из самых больших наших помощников», – отметил Глава государства.

Особое внимание было уделено оборонной поддержке.

«Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую постоянную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия для большего масштаба закупок оружия для украинских нужд. Это польский кредит для Украины. Обсудили мы сегодня с господином Премьер-министром и возможности совместного будущего производства оружия», – сообщил Президент Украины.

Стороны также обсудили гарантии безопасности и присоединение Польши к Совместной декларации «Группы семи».

Также лидеры обсудили ситуацию на границе между Украиной и Польшей. Глава государства акцентировал внимание на важности преодолевать любые проблемы – максимально прагматично, ради общих интересов.

Собеседники также уделили внимание вопросу сотрудничества в энергетической сфере, возможности увеличения и укрепления энергетического потенциала.

Глава государства также обсудил с польским Премьер-министром движение Украины в Евросоюз, в частности, обмен опытом взаимодействия с европейскими институтами.

«Я благодарен за готовность господина Премьер-министра поддержать Украину его опытом, и, наверное, стоило бы сформировать специальную консультационную группу между нашими государствами, между нашими правительствами, чтобы поддержать Украину на пути в Евросоюз. Уверен: будем вместе в Евросоюзе. Будем вместе в НАТО», – сказал Президент.

Кроме того, Владимир Зеленский пригласил польский бизнес поучаствовать в восстановлении страны после боевых действий.

Дональд Туск, со своей стороны, отметил, что в Польше все политические силы разделяют убеждение, что Украину нужно поддержать всеми доступными средствами в борьбе с российской агрессией.

Одесса News информировала, что накануне визита в Украину Дональда Туска польские перевозчики прекратили блокаду всех пунктов пропуска с Украиной.

Фото: ОПУ

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