В Одессе задержан львовский бизнесмен при попытке пересечь госграницу

Утром 22 января правоохранители задержали в Одессе объявленного в розыск сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа при попытке пересечь госграницу.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в Укринформе Генпрокурор Андрей Костин.

«Все помнят недавнее резонансное дело, в котором печально известному львовскому бизнесмену и его сообщнику было поставлено в известность о подозрении в деле поставок некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Четверо фигурантов находятся под стражей, пятого сегодня утром задержали в городе Одессе при попытке организации незаконного пересечения государственной границы. Пятого, который уже был объявлен в розыск», – сказал Генпрокурор.

Для справки. 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена Игоря Гринкевича при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Сотрудники Государственного бюро расследований 17 января объявили новое подозрение Гринкевичу и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету ущерб почти на миллиард гривен. Они разоблачены на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ. Подозрение также объявили сыну Игоря Гринкевича Роману. Его объявили в розыск.

Пятерым лицам сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации и завладении чужим имуществом путём злоупотребления доверием (мошенничество), совершённом в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 статьи 255 УКУ).

Министерство обороны проводит аудит всех контрактов, в том числе и с теми компаниями, которые могут быть причастны к семье Гринкевичей.

Фото и видео: ГБР

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