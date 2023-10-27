611 дней войны: Враг непрост и проще не станет

Начались 611-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

«Враг не прост и проще не станет», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский, информируя о проведении 26 октября заседания военного кабинета.

«Провёл военный кабинет. Особый формат работы с командующими, руководителями разведки, Службы безопасности Украины, министром обороны… Доклады по каждому боевому направлению – генералы наши Сырский, Тарнавский, Гнатов, Москалёв, Содоль. Головком Залужный. Руководитель ГУР Буданов и руководитель внешней разведки Литвиненко. Наши стратегические задачи. Снабжение для воинов: снаряды, техника. Украинский оборонно-промышленный комплекс. Наращиваем наши возможности и отчётливее видим завершение войны украинской победой. Конечно, все мы должны осознавать: враг непрост и проще не станет. Но Украина должна стать – и станет! – более мощной, именно так, чтобы мы навсегда зафиксировали в истории, что российская империя на украинскую землю больше не придёт», — рассказал Зеленский.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 27 октября, ситуация на боевых направлениях такова:

зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» враг вёл безуспешные атаки: на Купянском направлении в районе населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области; на Бахмутском — в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл, продолжает перегруппировку войск, пытался восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отразили 10 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах

враг вёл безуспешные атаки: на Купянском направлении в районе населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области; на Бахмутском — в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл, продолжает перегруппировку войск, пытался восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отразили 10 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины устойчиво держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где силами обороны отражено более 20 атак. На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 18 атак противника. На Шахтёрском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта

на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины устойчиво держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где силами обороны отражено более 20 атак. На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 18 атак противника. На Шахтёрском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта в зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

На главном фото боец Роман из Львовской области, (58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского ВСУ)

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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