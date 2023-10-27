Кубраков опроверг сообщения о прекращении работы временного коридора в Чёрном море

Порты Большой Одессы (Одесса, Черноморск и Южный) продолжают обрабатывать суда, прошедшие через временный украинский коридор в Чёрном море.

Об этом проинформировал в X вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

О том, что чиновники необоснованно заблокировали движение судов по морскому коридору, 25 октября сообщили в Украинской зерновой ассоциации. На следующий день консалтинговая компания Barva Invest заявила о прекращении движения судов на вход и выход 26 октября. Там указали, что такое приостановление уже действовало в течение последних двух дней якобы из-за решения военных, которые ссылались на военную угрозу, возникшую в результате увеличения активности российской авиации в районе гуманитарного коридора в Чёрном море.

По словам Кубракова, информация об отмене или внеплановом прекращении работы временного украинского коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы является ложной.

«Все имеющиеся маршруты, установленные ВМС Украины, действуют и используются гражданскими судами. Учитывая, что коридор был реализован в крайне сложных условиях военной агрессии России, его функционирование осуществляется с учётом военной обстановки и погодных условий», – подчеркнул вице-премьер.

Кубраков сообщил, что сейчас в портах Одесса, Черноморск и Южный под погрузкой находятся 23 судна.

«Всего входным коридором воспользовалось 51 судно. 33 судна вывезли более 1,3 млн. тонн украинской сельскохозяйственной продукции и других грузов», – резюмировал вице-премьер.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy