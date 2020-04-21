На Подходном канале Одесского порта проводится дноуглубление

В акваторию Одесского порта передислоцировался земкараван «Рион», принадлежащий филиалу «Дельта-лоцман» государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (ГП «АМПУ») для проведения дноуглубительных работ.

Об этом сообщает Администрация Одесского морского порта.

Отмечается, что в состав каравана входят три плавсредства — многочерпаковый земснаряд «Рион», грунтоотвозная дизельная шаланда «Крымская-9», буксир-завозчик якорей «МЗ-318». Все они будут задействованы для выполнения эксплуатационного дноуглубления на нескольких участках акватории.

«Земкараван будет осуществлять работы на 2 колене Подходного канала порта, на участке сообщения 1 и 2 колен, и в акватории Нефтегавани, — уточняет инженер Отдела гидротехнических сооружений и капитального строительства (ОГИСиКС) Одесского филиала ГП «АМПУ» Александр Варгин. — Для восстановления паспортных глубин (14,0 метров от «0» Одесского морского порта») на указанных объектах земснаряд должен поднять с морского дна более 43 тыс. м./куб. грунта. Работы планируется выполнить до 31 мая с.г. Во время проведения дноуглубления за безопасностью мореплавания на Подходном канале и в Нефтегавани будет следить Служба регулирования движения судов ПРДС «Одесса», также будет осуществлять контроль за работами Служба капитана порта и Главная диспетчерская порта, согласно действующим «Обязательным постановлениям по морскому порту Одесса».

Кстати. Общий объём эксплуатационного дноуглубления морских портов и каналов, выполненный собственным флотом АМПУ и подрядными организациями по заказу ГП «АМПУ» в 1-м квартале текущего года превысил 2 млн. кубических метров грунта. Работы выполнялись на ГСХ «Дунай-Чёрное море», Бугско-Днепровско-Лиманском и Херсонском морском каналах, а также на подходных каналах Мариупольского, Бердянского и Белгород-Днестровского портов.

«Эксплуатационное дноуглубления сопровождается мерами непрерывного комплексного экологического мониторинга влияния на состояние окружающей среды и платежам в соответствующие бюджеты на возмещение убытков водным и рыбным ресурсам», — говорится в сообщении.

Фото: Администрация Одесского морского порта