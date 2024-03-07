5 человек погибли в результате вражеского удара по портовой инфраструктуре Одессы

5 человек погибли в результате вражеского удара 6 марта по портовой инфраструктуре Одессы.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в комментарии NV.

Число раненых уточняется, — проинформировал спикер.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе в момент, когда в городе находились Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакис Мицотакис. По данным нардепа Алексея Гончаренко, удар бsл нанесен «Искандером» с территории временно оккупированного Крыма.

Ракетный удар 6 марта по Одессе – это проявление террористической тактики российских оккупантов, он не связан с визитом в город Владимира Зеленского, — заявила руководитель объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире «Радіо Свобода».

«Происходит то, что Россия – террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, баллистическим вооружением, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никак не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит», – сказала Гуменюк.

Спикер напомнила, что Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одессы во время действия зернового соглашения и продолжает удары после его расторжения, пытаясь уничтожить потенциал Украины.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта в Одессе на совместном брифинге с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом прокомментировал ракетную атаку оккупантов по городу и подтвердил информацию о наличии погибших и раненых.

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