Путин заявил о частичной мобилизации граждан России

Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации граждан страны.

Об этом он заявил утром 21 сентября во время обращения, которое транслировал канал RTVI.



Путин заявил, что тема его выступления – «ситуация на Донбассе и специальная военная операция по его освобождению от неонацистского режима». Он обратился «ко всем гражданам нашей страны… ко всем, кого объединяет большая историческая Россия».

Он сообщил, что уже подписал указ о частичной мобилизации, и его реализация начинается с сегодняшнего дня.

Поясняя свёе решение, Путин заявил, что российские военные действуют на линии боевого соприкосновения, протяжённость которой превышает 1 тыс. км, и «противостоят не только неонацистским формированиям, а, фактически, всей военной машине коллективного Запада».

По словам Путина, мобилизовать будут только россиян, которые сейчас находятся в запасе, в том числе тех, кто служил в войсках.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые сейчас состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части будут в обязательном порядке проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции», – пообещал Путин.

Мобилизация начнётся уже сегодня, 21 сентября.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года президент США Джо Байден сказал, что пока ещё рано говорить, насколько переломно развитие событий в Украине, но однозначно считает прогрессом контрнаступление ВСУ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.