На пляж в Одессе вынесло пакеты с «водой питьевой аварийной», вероятно, с «Москвы»

На пляж в Одессе вынесло пакеты с «водой питьевой аварийной, по всей вероятности, с затонувшего российского крейсера «Москва».

Находку, по информации «Думской», обнаружил одессит Денис Канин на пляже на восьмой станции Большого Фонтана.

Отмечается, что пакеты с «водой питьевой аварийной», согласно маркировке, одобрены российским морским регистром судоходства и произведены по заказу компании Top Marin в Санкт-Петербурге. По данным российской системы госзакупок, минобороны РФ есть среди заказчиков этой фирмы.

Согласно предположению издания, это очередные «артефакты» с затонувшего крейсера «Москва».

Как сообщала Одесса News, ВСУ подбили крейсер «Москва», находившийся в Чёрном море, 13 апреля, ракетами «Нептун». Позже РФ подтвердила, что «Москва» получила серьёзные повреждения, там якобы «детонировал боезапас вследствие пожара».

Оперативное командование «Юг» сообщило, что повреждённый крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остаётся на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер «Москва» затонул «в условиях шторма». В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне 16 кораблей и катеров (в том числе «Москву»). Российские журналисты подсчитали, что это как минимум 15% боевого состава Черноморского флота РФ.

Фото: Думская

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