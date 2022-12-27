Одесский «Черноморец» покинул центральный хавбек Иван Литвиненко

Одесский футбольный клуб украинской Премьер-лиги «Черноморец» завершил сотрудничество с центральным хавбеком Иваном Литвиненко.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Черноморец» благодарит за сотрудничество Ивана Литвиненко и желает успехов в новом клубе. Мы уверены, что молодой центральный полузащитник не раз громко заявит о себе: трудолюбивый, техничный, быстрый игрок усилит любой коллектив. Он может сыграть на флангах как в защите, так и в нападении», — отмечается в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 21-летний хавбек Иван Литвиненко перешёл в одесский клуб в августе нынешнего года из львовского «Руха» на правах свободного агента и принял участие лишь в одном матче УПЛ.

Иван Литвиненко является воспитанником «Днепра-1». Он выступал в составе сборных Украины U17 и U18.

Фото: ФК «Черноморец»

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