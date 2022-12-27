В Молдове упрощены правила въезда для украинцев

Гражданам Украины разрешили до 1 февраля 2023 года въезжать в Молдову на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу, и через Кишинёвский аэропорт.

Такое решение приняла Нацкомиссия по ЧС, сообщает NewsMaker.

Ранее такое положение действовало лишь в случае въезда в Молдову из Украины.

Теперь граждане Украины смогут въезжать в Молдову из Румынии на основании: удостоверения личности (ID-карта, внутренний паспорт), обычного паспорта, а также других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т.д.) Также они могут предъявить копии этих документов или документы в электронном формате и документы с истекшим сроком действия.

На основе тех же документов они смогут выехать из Молдовы в Украину.

Издание напоминает, что недавно гражданку Украины и трёх ее несовершеннолетних детей, которые следовали из Бухареста в Одессу транзитом через Молдову, не впустили в страну, так как у них не было заграничных паспортов, а только внутренние документы, удостоверяющие личность. Как тогда пояснил глава Пограничной полиции Росиян Василой, чтобы проехать транзитом через Молдову, граждане Украины должны оформить необходимые документы в дипломатических представительствах Украины.

Как сообщала Одесса News, с 1 января 2023 года в Турции начнут взымать налог на проживание в размере 2% от общей суммы, уплаченной за ночлег и все товары и услуги, предоставленные вместе с ночёвкой.

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