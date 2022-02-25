Молдова готова принимать украинцев без загранпаспортов и отменила поезд в Одессу

В Комиссии по чрезвычайному положению Молдовы заявили, что украинцев будут пускать даже без заграничных паспортов и сертификатов вакцинации.

Об этом сообщает NewsMaker.

В Молдову будут пускать граждан Украины, даже если у них нет загранпаспорта. Пересечь границу можно будет на основании внутренних документов.

Также в Молдову пустят граждан Украины, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавируса.

Детей будут пропускать на основании свидетельства о рождении, обычного или загранпаспорта. Также в Молдову разрешат въезжать автомобилям без зелёных карт. Но владельцы должны купить их в течение 24 часов с момента въезда.

Бюро миграции и убежища Молдовы запустило горячую линию — 080001527, но служба 112 тоже будет перенаправлять звонки.

В Паланке и Каларашовке откроются два распределительных центра для беженцев. Также местные власти должны создать временные центры размещения для беженцев.

Как сообщает издание, Комиссия решила приостановить движение поезда Кишинёв-Одесса.

Над Молдовой разрешат гуманитарные полёты и связанные со срочной медицинской помощью.

24 февраля в Молдове ввели чрезвычайное положение на 60 дней на фоне начала военной агрессии России против Украины.

Как сообщала Одесса News, в связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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