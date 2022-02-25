Зеленский обратился к «Бухарестской девятке»: Надо посадить Россию за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля обратился к «Бухарестской девятке» с просьбой предоставить Киеву оборонную помощь и оказать давление на Россию.

Об этом он сообщил в Twitter после разговора с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. – Обратился к «Бухарестской девятке» по поводу оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции».

Кстати. В «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Как сообщала Одесса News, из-за нападения на Украину США, Великобритания, Канада и ЕС заявили о введении санкций против России.

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